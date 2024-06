Europei Atletica Leggera Roma 2024 in diretta su Sky e in streaming su NOW: il programma completo

Entra nel vivo l’Estate Italiana della Casa dello Sport. Per sei giorni, Roma sarà il palcoscenico della più importante manifestazione continentale di atletica leggera; da domani, venerdì 7 giugno, iniziano i Campionati Europei di atletica leggera “Roma 2024” disponibili in diretta su Sky e in streaming su NOW fino a mercoledì 12 giugno.

Europei atletica Roma 2024, Tamberi: «C'è tanta pressione, ma a me le sfide piacciono»

Iniziano gli Europei di Atletica Roma 2024

La squadra di Sky Sport farà vivere l’atmosfera magica dello stadio Olimpico di Roma per tutto lo svolgimento dei Campionati europei. Il racconto delle cinque sessioni mattutine e delle sei sessioni serali, per un totale di oltre 50 ore di telecronaca in diretta, sarà affidato alle voci di Nicola Roggero e Stefano Baldini. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW.

Lo studio di Sky Sport all’interno dello stadio Olimpico farà da apertura e chiusura di ciascuna giornata, con la conduzione di Alessandro Acton e con Federica Frola che realizzerà anche le interviste nella mixed zone a bordo pista. Agli studi prenderanno parte Giovanni Bruno ed atleti e tecnici con un passato agonistico di grande prestigio fra i quali Laura Strati, Silvano Chesani, Lucilla Andreucci e Alessandro Nocera.

Oltre ai vari aggiornamenti e approfondimenti all’interno di Sky Sport 24, due gli appuntamenti principali: lo studio del pomeriggio, alle 17.15 o 18.15 in diretta su Sky Sport 24 e NOW, introdurrà alle gare della sessione serale, mentre lo studio delle 23.15, in diretta alla fine della giornata su Sky Sport Uno e NOW (solo domenica 9 su Sky Sport Arena), ospiterà analisi, commenti e interviste ai protagonisti. Risultati, highlights e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it, sulla app Sky Sport e sui canali social ufficiali di @SkySport.

Il programma

Venerdì 7 giugno – 1^ giornata Sessione diurna Sky Sport Uno e NOW dalle 9.30 alle 14.30

Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 17.15

Cerimonia di apertura Sky Sport Uno e NOW dalle 18

Sessione serale Sky Sport Uno e NOW dalle 18.20 alle 23.15

Studio Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Sabato 8 giugno – 2^ giornata Sessione diurna Sky Sport Uno e NOW dalle 10 alle 13

Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 17.15

Sessione serale Sky Sport Uno e NOW dalle 17.45 alle 23.15

Finale salto in lungo maschile Sky Sport 251 e NOW dalle 20

Finale getto del peso maschile Sky Sport 251 e NOW dalle 21

Studio Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Domenica 9 giugno- 3^ giornata Sessione diurna Sky Sport Uno e NOW dalle 8.50 alle 13.40

Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale Sky Sport Arena dalle 20 alle 23.15

Studio Sky Sport Arena dalle 23.15

Lunedì 10 giugno – 4^ giornata Sessione diurna Sky Sport Uno e NOW dalle 10 alle 13.40

Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale Sky Sport Uno e NOW dalle 19.30 alle 23.15

Studio Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Martedì 11 giugno – 5^ giornata Sessione diurna Sky Sport Uno e NOW dalle 9.30 alle 15.30

Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale Sky Sport Uno e NOW dalle 19 alle 23.15

Finale salto in alto maschile Sky Sport Arena e NOW dalle 20.30

Studio Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15

Mercoledì 12 giugno –6^ giornata Studio Sky Sport 24 e NOW dalle 18.15

Sessione serale Sky Sport Uno e NOW dalle 20 alle 23.15

Finale salto in lungo femminile Sky Sport Arena e NOW dalle 20.50

Studio Sky Sport Uno e NOW dalle 23.15