Sono 27 gli azzurri per gli europei indoor: Tamberi e Donato le stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sono il veterano del salto triplo,, l'ex campione del mondo indoor di salto in altoe tre esordienti assoluti. Sono 27 in tutto i convocati dal ct della nazionale italiana Antonio La Torre per gli Europei Indoor di atletica leggera in programma a Glasgow dall'1 al 3 marzo prossimi. Presenti anche le due altisteede l'astista, fresco di primato personale. Assente, gli esordienti sono il triplista Tobia Bocchi e le staffettiste Rebecca Borga e Virginia Troiani, mentre il più giovane della spedizione è Simone Barontini con i suoi 20 anni compiuti a gennaio. Questo l'elenco completo dei convocati.400m/4x400m: Michele Tricca (Fiamme Gialle)800m: Simone Barontini (Sef Stamura Ancona)60hs: Lorenzo Perini (Aeronautica)Alto: Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle)Asta: Claudio Stecchi (Fiamme Gialle)Lungo: Lamont Marcell Jacobs (Fiamme Oro Padova)Triplo: Tobia Bocchi (Carabinieri)Triplo: Fabrizio Donato (Fiamme Gialle)Triplo: Simone Forte (Fiamme Gialle)Peso: Leonardo Fabbri (Aeronautica/Atl. Firenze Marathon)4x400m: Vladimir Aceti (Fiamme Gialle); Mattia Casarico (Gs Bernatese); Giuseppe Leonardi (Carabinieri); Brayan Lopez (Athletic Club 96 Alperia).400m/4x400m: Ayomide Folorunso (Fiamme Oro Padova)400m/4x400m: Raphaela Lukudo (Esercito)3000m: Margherita Magnani (Fiamme Gialle)60hs: Luminosa Bogliolo (Cus Genova)Alto: Alessia Trost (Fiamme Gialle)Alto: Elena Vallortigara (Carabinieri)Asta: Sonia Malavisi (Fiamme Gialle)Lungo: Laura Strati (Atl. Vicentina)Lungo: Tania Vicenzino (Esercito)4x400m: Chiara Bazzoni (Esercito); Rebecca Borga (Fiamme Gialle); Marta Milani (Esercito); Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano).