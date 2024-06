Europei atletica, La Torre: «Alle Olimpiadi di Parigi sarà tutta un'altra storia»

Gli Europei di atletica leggera sono stati per l'Italia non solo una competizione in cui vincere valanghe di medaglie (per adesso 20, di cui 10 d'oro), ma anche per saggiare le proprie forze in vista dell'appuntamento più importante dell'anno, ossia le Olimpiadi di Parigi. Antonio La Torre, direttore tecnico della Fidal, ha parlato proprio di questo in conferenza stampa.

«Mantenuto lo stesso spirito della Coppa Europa 2023»

«Siamo felici di aver dato tanto da lavorare ai giornalisti - sorride - Ciò che conta di più è che dopo il successo straordinario in Coppa Europa dell’anno scorso, abbiamo mantenuto lo stesso spirito. Dei nostri 113 atleti, il 50 per cento ha raggiunto le finali». Un dato impressionante, soprattutto perché a vincere non sono stati solamente ii protagonisti di Tokyo, ma anche la "new wave" di giovani di cui La Torre aveva parlato la prima volta durante i Mondiali indoor di Glasgow: «Per dirne uno su tutti, Lorenzo Simonelli, oro nei 110 hs: fare 13.05 è veramente importante, soprattutto perché Lollo lo ha generato in poco tempo. Inutile parlare poi di altri giovani fortissimi come Mattia Furlani (argento nel salto in lungo, ndr) e Luca Sito (finalista dei 400 metri piani, ndr)». La Nazionale ha una ventina di ragazzi che saranno al culmine della loro carriera alle Olimpiadi di Brisbane, nel 2032: «Abbiamo bisogno di una visione per continuare a vincere - continua La Torre, che poi elogia lo spirito di gruppo della squadra - Tutti vengono a tifare i propri compagni, e puntano ad alzare sempre più l'asticella per prendere il loro posto».

«Alle Olimpiadi di Parigi non vinceremo 20 medaglie»

La generazione di Roma 2024 servirà a portare più gente nell’atletica, a formare più tecnici e, in conclusione, ad arricchire ulteriormente il movimento tricolore. Tuttavia, da lunedì prossimo si resetta tutto, e il senso di sazietà deve scomparire. La Torre diventa serio e ammonisce: «A Parigi sarà un altro sport, un'altra storia, e dobbiamo evitare di disperdere questo patrimonio. Non vinceremo 20 medaglie a queste Olimpiadi, basterà aspettare i Trials statunitensi della settimana prossima per farci tornare focalizzati». Servirà, per usare un temrine della letteratura sudamericana tanto cara al direttore tecnico, "realismo magico". I protagonisti azzurri faranno di tutto per farsi trovare pronti, l'importante è restare in attività da qui all'inizio dei Giochi: «Non si può pensare di stare un mese senza gareggiare; per fare un nome su tutti, questo discorso vale per Jacobs, ma anche per altri. Da lui mi aspetto tanto, come mi aspetto tanto da Filippo Tortu: mi ha dato la sensazione di poter scendere sotto i 20 secondi».