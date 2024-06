Europei atletica, Italia seconda per un centesimo: 4x400 maschile d'argento

A volte basta un centesimo per fare la differenza tra secondo e terzo posto: è quanto è bastato alla staffetta italiana della 4x400, oggi nella giornata finale degli Europei di atletica, per conquistare l'argento. Il quartetto composto da Luca Sito, Vladimir Aceti, Riccardo Meli, Edoardo Scotti ha chiuso la gara col tempo di 3:00.81 alle spalle del Belgio (2:59.84) ma davanti, di un centesimo appunto, alla Germania (3:00.82), superata con una volata memorabile. Tutti gli azzurri hanno dato il meglio di sé, dal neoprimatista italiano Sito fino ad Aceti che nella seconda frazione passa al comando, da Meli (sostituto di Alessandro Sibilio, vittima dei crampi in riscaldamento) a Scotti, che (lanciato) ferma il cronometro sull'eccezionale parziale di 44.46. Secondo argento nella competizione europea per Sito e Scotti, che erano già stati secondi con la 4×400 mista insieme ad Alice Mangione e Anna Polinari.

4x400 donne quarta ma con record italiano

Finisce quarta invece la 4x400 donne di Ilaria Accame, Giancarla Trevisan, Polinari e Mangione, complessivamente autrici di una prestazione durata 3:23.40, ben 46 centesimi di secondo più veloci del 3:23.86 dell’anno scorso in batteria ai Mondiali di Budapest. Le quattro sono andate vicinissime al bronzo, che sarebbe stato un risultato clamoroso considerato il valore delle avversarie (Olanda prima in 3:22.39, seconda l'Irlanda in 3:22.71, terzo posto per il Belgio con 3:22.95). L'Olimpico ricopre di applausi le atlete italiane non solo per l'emozionante prestazione, ma anche perché il tempo realizzato oggi segna il nuovo primato nazionale. Da segnalare, per la seconda serata consecutiva, la presenza in tribuna d'onore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.