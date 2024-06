Europei atletica, l'Italia della 4x400 mista è d'argento: spettacolo all'Olimpico

Gli appassionati di atletica italiani possono riaprire gli occhi: è tutto vero, la 4x400 azzurra ha conquistato la medaglia d'argento nella finale degli Europei allo Stadio Olimpico. La prestazione degli azzurri è stata commovente, con Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione che hanno sacrificato sulla pista ogni goccia di energia. Il risultato è stato un secondo posto sorprendente, davanti persino all'Olanda dell'"aliena" Femke Bol. Non solo: il 3:10.69 realizzato dal quartetto tricolore è il nuovo record italiano (andando a migliorare la vecchia misura di quasi tre secondi).

Sito-Polinari-Scotti-Mangione, quartetto perfetto

Ai blocchi di partenza erano in pochi a dare l'Italia favorita per un posto sul podio: troppo forte la squadra olandese, guidata da quella Bol vincitrice di ben 4 ori mondiali e detentrice del record mondiale nei 400 metri piani. Anche la sorprendente Irlanda era favorita, con Gran Bretagna, Polonia e Belgio a competere per il terzo posto. Eppure non è andata così: sin dalla prima frazione, Sito dimostra che l'Italia è scesa in pista per sorprendere tutti. Il cambio con Polinari è molto pulito, e la compagna può rimanere nel terzetto di testa fino a quando non consegna il testimone a Scotti; lo sprinter lodigiano chiude i suoi 400m nel tempo di 44.78, volando come aveva fatto Sito prima di lui, e quando arriva il cambio con Mangione, l'Italia è ancora terza: la tanto temuta Olanda sbaglia il cambio, con Bol costretta a perdere attimi preziosi dopo il mezzo pasticcio con Isaya Klein. Nel giro di campo finale l'irlandese Newnham conduce, Mangione le è dietro mentro il Polonia e la Gran Bretagna escono dai giochi: vince l'Irlanda delle meraviglie (3:09.92), l'Italia è seconda e l'Olimpico esplode di gioia.

Solo un miracoloso recupero di Bol permette all'Olanda di chiudere terza (3:10.73) ed evitare la delusione di un quarto posto.