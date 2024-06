Europei atletica, Battocletti di nuovo regina: oro nei 10.000 donne e record italiano

Nessuno come Nadia Battocletti: la mezzofondista trentina, già vittoriosa nei 5mila metri piani agli Europei di Roma, si è ripetuta oggi nei 10mila. Medaglia d'oro e record italiano, il tutto condito da una spettacolare fuga in solitaria accompagnata dal boato dell'Olimpico.

Nadia, ritmo impressionate: volata finale da paura

Erano quattro le azzurre in finale: oltre a Battocletti, anche Federica Del Buono, Valentina Gemetto ed Elisa Palmero. Le principali avversarie di Nadia erano la scozzese Eilish McColgan insieme alla slovena Klara Lukan, manche il tream britannico, con la leader stagionale Megan Keith, era temibile. Battocletti e Del Buono si tengono subito nel gruppo di testa, mentre le due compagne iniziato dopo poco a soffrire ritardi importanti. Prima della metà di gara, si capisce che sarà un affare per sei: Del Buono e Battocletti fanno sì che il ritmo sia dettato dalle rivali, ma gestiscono astutamente le forze per il gran finale. Superati i 5mila metri, sono rimaste solamente in 5 a combattere per una medaglia. Sono le due azzurre a guidare il gruppetto, mentre l'olandese Van Es fatica a restar loro dietro. Nell'ultimo giro, Battocletti fa capire a tutti per quale motivo è una fuoriclasse stellare: la nativa di Clès aumenta i giri del motore, staccando tutte le altre e volando al traguardo da sola. Per lei il tempo (mostruoso) di 30:35.30, con Van Es più di cinque secondi dietro (30:40.50).

Bronzo per Keith (30:46.01), Del Buono si ferma al quarto posto.