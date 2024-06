Europei atletica 2024, Fabbri in finale nel getto del peso: «Ma posso fare meglio»

Il volto del getto del peso azzurro, Leonardo Fabbri, fa il suo dovere e ottiene l'accesso alla finale di disciplina agli Europei di atletica leggera, al via oggi a Roma. Il primatista italiano ha superato i 20.70 metri richiesti, ottenendo una misura di 21.10 che è comunque ancora distante dalle sue migliori performance.

Europei Atletica Roma 2024: Palmisano vince l'oro nella 20 km donne, Trapletti d'argento

«A Parigi questa misura non basta»

«Oggi non sono contento. Sono venuto in pedana per fare 22 metri al primo tentativo. La mia idea era fare come se fossimo alle Olimpiadi, ma 21.10 a Parigi forse non basta - confessa il fiorentino - Mi dispiace, forse l’ho un po' sottovalutata. Sono stato molto tranquillo, ho pensato molto di più alla gara rispetto alle volte passate. Oggi bisognava solo andare oltre quella benedetta linea gialla. È la prima volta che ci sono riuscito in carriera, e di questo sono contento». Il gigante di Bagno a Ripoli, con al polso l'orologio viola della Fiorentina oggi sentiva il peso«molto leggero, come le gambe», e aggiunge che deve migliorare «nel gestire la prestazione: sono abituato a competere nella gara secca». L'augurio di Leonardo è di avere domani uno stadio Olimpico pieno da scoppiare, così da poter contare sul tifo di casa: «Spero che domani ci sia più gente perché gli italiani sono passionali. Non dico che mi vergogno della misura di oggi, però domani approccerò la gara in maniera diversa. Avrò più pressione, una cosa che mi piace». Una battuta finale Fabbri la dedica all'amico Zane Weir, anche lui arrivato in finale: «Sono felicissimo, se lo merita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Speriamo domani di festeggiare insieme. Mi sono emozionato per lui, è stato tre settimane con le stampelle. Pedana? E' bellissima. L'hanno sistemata, perché sfarinava tanto».