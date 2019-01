Eurolega, passo falso di Milano: Bayern Monaco vince 93-87

Ultimo aggiornamento: 23:04

Milano prosegue il momento negativo in Eurolega. All’Audi Dome, avveniristico impianto da oltre 7 mila posti che farebbe la fortuna di molte squadre italiane, finisce 93-87. Decisivo il terzo quarto chiuso avanti 30-23 per i tedeschi al’interno di una partita equilibrata e la percentuale complessiva da tre punti 12/18, pari al 64.7 per cento. A Milano non bastano James da 29 punti (5/10 da tre) e il solito Gudaitis con 18 punti e 10 rimbalzi. Bayern avanti 2-0 negli scontri diretti, AX a forte rischio qualificazione.Milano parte bene con i canestri di James, 10-16 al quinto, ma il Bayern impatta sul 22 alla fine del primo quarto. Williams e Lukic regalano il 44-38. Massimo vantaggio sul 52-40, Milano recupera nel finale e al riposo lungo è 53-45. James prova a ricucire, 55-50, ma Milano non segna più e il Bayer, grazie anche a percentuali impressionanti da tre punti, allunga fino al 66-52 al 26esimo. Brooks lotta, Milano resta in partita, al 30esimo è 77-68, al 35esimo 81-75 con un canestro di Cinciarini. Milano non completa la rimonta e il Bayern vince 93-87.Nella giornata odierna, vincono anche il Fenerbahce, 78-61 sullo Zalgiris, e il Real Madrid, 94-78 sull’Olimpiacos. Sconfitta per il Cska Mosca che perde in casa 76-93 contro il Maccabi Tel Aviv alla prima vittoria in trasferta in Europa in stagione. Gli israeliani non vincevano a Mosca da 15 anni. Milano di nuovo in campo il 19 gennaio contro il Baskonia, alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, in una partita che potrebbe essere un vero e proprio spareggio per la qualificazione.MILANO HA IL QUINTO BUDGET IN EUROLEGASe in campo le prestazioni dell’Olimpia sono altalenanti, fuori la società può consolarsi per avere il quinto budget a livello europeo, pari a 25 milioni di euro di cui 12 per il monte ingaggi. Lo ha rivelato la rivista specializzata francese Basket le Mag in un’analisi sui costi complessivi delle squadre partecipanti all’Eurolega 2018-2019. Al primo posto, il Real Madrid con 42 milioni di euro e ben 31 utilizzati per gli ingaggi dei giocatori. Subito dietro il Barcellona (36 milioni e 27 per gli ingaggi), poi i russi del CSKA Mosca (36-18). Al quarto posto c’è il Fenerbahce, partito senza main sponsor con 30 milioni di euro complessivi e che ora vedrà un incremento nella seconda parte di stagione, una delle poche squadre turche a crescere economicamente all’interno di una crisi che ha portato alla sparizione di diversi club. Indietro le due greche, Olimpiacos e Panathinaikos, anche se quest’ultima ha deciso di regalare un extra budget al neo allenatore Pitino, almeno per uno o due giocatori in più. I club meno ricchi di questa Eurolega sono i turchi del Darussafaka con 6 milioni di budget e i montenegrini del Buducnost, pari a 5,8 milioni.