Equitazione, presentata l'edizione n° 87 di Piazza di Siena

Non solo il celebre concorso ippico internazionale, ma una vetrina sulle bellezze di Roma per valorizzare la dimensione artistica e architettonica della Capitale. Si presenta così l'edizione numero 87 del Csio di Piazza di Siena, in programma quest'anno dal 23 al 26 maggio. I migliori cavalieri e cavalli del panorama internazionale tornano a sfidarsi nel concorso ippico internazionale - Master d'Inzeo. Un programma tecnico di alto profilo, con undici competizioni internazionali e un montepremi complessivo di 900 mila euro, in crescita rispetto alle ultime edizioni (300mila euro in più rispetto al 2019). La terza edizione organizzata congiuntamente da Coni e Fise porta importanti novità. «Grazie a una convenzione tra il Coni e l'amministrazione capitolina, quest'anno la Casina dell'Orologio verrà messa a disposizione del sistema sportivo e del Concorso ippico internazionale di Piazza di Siena. Ricordo inoltre che l'evento è aperto a tutti e gratuito, una eccezionale peculiarità di questa manifestazione», ha evidenziato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nella conferenza stampa di presentazione. Il concorso entrerà nel vivo venerdì 24 maggio con la Coppa delle Nazioni (250 mila euro di montepremi), con la presenza confermata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il passaggio delle frecce tricolori. Un altro momento clou sarà sabato 25 maggio con il trofeo Loro Piana, prima del gran finale di domenica 26 con il Gran Premio Roma.



«È il terzo anno della nostra gestione, una scommessa importante che è stata vinta. Piazza di Siena era in perdita, un evento visto con ostilità da molti romani e da molte associazioni, mentre oggi è una risorsa, una manifestazione apprezzata da tutti», ha detto il presidente della Fise, Marco Di Paola, sottolineando che all'edizione di quest'anno ci saranno «tutti i più importanti cavalieri a livello mondiale» e che per quanto riguarda i conti della manifestazione Piazza di Siena «ha raggiunto il break even economico». Alla preparazione del concorso parteciperanno in maniera attiva anche i detenuti del carcere di Rebibbia, che si occuperanno del giardinaggio fino a pochi giorni prima dell'evento. L'area gare allestita lo scorso anno per la prima volta al Galoppatoio di Villa Borghese oltre alle gare di equitazione ospiterà a fine maggio anche l'International Polo Challenge, un torneo di Arena Polo in programma dal 20 al 22 maggio. «Questo ovale -ha affermato Sara Riffeser Monti del Comitato organizzatore del Csio di Roma- deve essere una cassa di risonanza per lo sport equestre e per il messaggio di parità di genere con uomini e donne in gara assieme. L'obiettivo è farlo diventare sempre più un vero e proprio festival dell'equitazione». Non mancherà, infine, un omaggio a Leonardo da Vinci a 500 anni dalla sua morte: nei pressi dell'ovale di gara saranno infatti collocate quattro riproduzioni del leggendario Cavallo di Leonardo reinterpretate da quattro artisti italiani.

