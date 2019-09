E' iniziato il Longines Global Champions Tour di Roma, c'è anche "Luca Toni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Di qua, nel silenzio, i cavalli; di là, oltre l’Olimpico, le urla allegre dei beachers. Ai Marmi e al tennis, al Foro Italico, lo sport la da padrone in due delle sue declinazioni: del resto questo è il luogo dello sport, della “Grande Bellezza” di Roma, nel senso opposto alla decadenza che cantava il film. Qui tutto è tenuto bene, da nni. Tutto è di buona levatura, tranne l’accessibilità, nel senso di parcheggi, linee pubbliche eccetera, giacché in quello ci sono dolori. Ma non dipende dallo sport.IL RITORNO DI LUCA TONIE’ tornato Luca Toni: ma è un altro. Questo è un cavallo tedesco che si chiama così in omaggio al “Luca Toni Maccaroni” del Bayern. E’ qui per le gare a due stelle del Global Tour di equitazione e ieri, nella gara di apertura, con in sella il francese Serge Versano, si è classificato terzo. Ha vinto l’altro cavaliere francese, Vincent Barthin.E POI NOEMIDopo Luca Toni è toccato alla baia Noemi: in sella il cavaliere inglese Wilson. Il binomio ha preceduto l’italiano Enrico Grimaldi. Anche la terza gara del programma di oggi, giornata di rodaggio, è andata agli stranieri: ha vinto la stunitense Giavanna Rinladi. Giavanna non è un refuso nostro né il nome che le ha imposto Donald Trump dopo Giuseppi. E’ quello con cui i parenti di orgine italiana l’hanno registrata. A Chicago. Al secondo posto Filippo Bologni che in sella sta come alla tastiera del computer: splendidamente.CINQUE STELLEDa oggi a domenica le gare a cinque stelle, compresa una competizione che si chiama Champions League e che vede Roma presente con la squadra dei Gladiators. Sei sono i cavalieri azzurri impegnati nelle gare: l’amazzone Giulia Martinengo Marquet e poi il giovane nuovo Matias Alvaro, Luca Marziani, lazialissimo, che con il suo partner equino Tokyo du Soleil sogna la Tokyo olimpica, Alberto Zorzi, Emanuele Gaudiano (lui fu a Rio) e Roberto Turchetto.GRANDI FIRMEGrandi firme dell’equitazione el campo ostacoli, tribune tutte bianche e ingresso gratuito per metà dello Stadio dei Marmi. Tecnica e mondanità per Jessica Springsteen, uno dei tanti Whitaker famiglia più equestre dei Windsor, Ben Maher, Peter Devos e via saltando. Contorno delle gare caroselli equestri, quello dei Carabinieri domenica dopo una gara di Agility Dog.