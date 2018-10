Fieracavalli, 120 anni di amore per il cavallo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che sia grigio, baio, arabo, spagnolo, italiano, da sport o da passeggiata, il cavallo - storico compagno dell’uomo - contagia tutti, da 3 a 100 anni. Lo dimostra Fieracavalli di Verona con i suoi 120 anni. Li festeggerà dal 25 al 28 ottobre, aprendo le porte a 60 razze equine per un totale di 3.000 esemplari con l’obiettivo di superare i 160.758 visitatori dello scorso anno. Nata alla fine del XIX secolo come mercato equestre - prima edizione nel 1898 - oggi, guardandosi indietro, può solo testimoniare di aver fatto passi da gigante, a braccetto con il cavallo. Un sospiro di sollievo per questo nobile animale, un tempo “macchina agricola” o mezzo di trasporto e oggi compagno di sport e di vita.Per celebrare questa unione con gli equini, la Fiera di Verona ha lanciato un evento unico: il “120x120 Gran Premio Fieracavalli”, concorso ippico nazionale di salto ostacoli ospitato nel padiglione 8 - lo stesso della Coppa del Mondo - con 120 posti disponibili. Un incontro speciale che contribuisce a riunire gli appassionati di tutta Italia per quella che risulta essere la disciplina regina. Basti pensare che, solo nelle gare internazionali, la FEI (Federazione Equestre Internazionale) ha registrato, nel 2017, 22.136 atleti e 25.010 cavalli impegnati nel “jumping”: dato che porta la specialità sul tetto della classifica targata “sport equestri”.Grandi numeri anche in Italia: dai 40 cm a 1 metro e 60, la passione per gli ostacoli ha contagiato 30.000 praticanti federali. Numeri importanti che rientrano nel paniere FISE, che supera di gran lunga i 114.000 tesserati.