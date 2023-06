Frankie Dettori e gli attivisti di Animal Rebellion sono attesi come i protagonisti della due giorni più classica dell’ippica mondiale: domani all’ippodromo di Epsom si corrono le Oaks e dopodomani il Derby, per la prima volta da oltre settant’anni senza Elisabetta II che non l’ha mai vinto. Il Derby si correrà all’una e mezza inglese: è un cedimento dell’ippica che vuole evitare la contemporaneità con la finale di Football Cup a Wembley.

Ultima volta?

Per Frankie potrebbe essere l’ultima volta: ha annunciato il suo ritiro per fine anno, ma c’è già che lo sollecita a un ripensamento, che non è escluso.

Nelle Oaks, che ha già vinto sei volte, il fantino italiano sarà in sella a Soul Sister, che i bookmakers danno seconda favorita a 5 contro 2, mentre ritengono imbattibile Savethelastdance, del battaglione irlandese allenato da O’Brien e quotata 6 contro 5. Nell’altra gara di giornata, le Coronation, per Frankie c’è un’altra favorita, Emily Upjohn.



Sabato nel Derby per Dettori c’è un altro terzo favorito, Arrest, a 11 contro 2.

Per Lester

Dettori ha vinto il Derby inglese, che è il Derby per definizione, due volte, l’ultima nel 2015. Gli inglesi considerano i cavalli da battere Auguste Rodin, ancora O’Brien, e Military Order, mentre è entrato fra i top all’ultimo momento Passenger, della famiglia Niarchos: solo iscriverlo in extremis è costato 85 mila sterline.

Dettori avrà anche un compito molto sentito: da quest’anno a Epsom hanno intitolato una corsa a Lester Piggott, cui è stata edificata una statua sul posto. Ogni anni un fantino selezionato deporrà lì una corona di fiori e per questa occasione è stato indicato Frankie. Quanto agli animalisti hanno annunciato che cercheranno l’invasione di pista, come già hanno fatto al Grand National. I gestori di Epsom hanno stanziato 150 mila sterline per rafforzare la sicurezza. Un attivista di Animal Rebellion ha detto che lo scopo è far finire le corse dei cavalli e lo sfruttamento degli stessi. Se finiranno anche i cavalli? Sarà un effetto collaterale, ha detto.