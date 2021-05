Coni: Malagò rieletto presidente con 55 voti (su 71): è il suo terzo mandato

dal nostro inviato - MILANO Giovanni Malagò è ancora il presidente del Coni. Il numero uno uscente è stato confermato per quello che sarà il suo terzo e ultimo mandato alla guida del Comitato olimpico. Quasi un plebiscito quello sancito dal Consiglio elettivo di Milano con Malagò che ha ottenuto 55 preferenze su 71 votanti (il quorum era a 38), distanziando Renato Di Rocco, 13 voti, e Antonella Bellutti, con un voto appena. Anche una scheda bianca e una nulla. «Per me non esiste un ruolo più bello del presidente del Coni. Mi troverete sempre dalla parte dello Sport», ha detto Malagò nel breve discorso di commento al risultato, con la voce evidentemente rotta dalla commozione.

Ultimo aggiornamento: 11:48

