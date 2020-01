Elena Curtoni, chi è la sciatrice azzurra oro nella discesa libera in Coppa del Mondo

Con il primo posto nella discesa libera femminile a Bansko, in Bulgaria, l'italiana Elena Curtoni conquista il suo primo successo in Coppa del Mondo di sci alpino. Dietro di lei Marta Bassino e Federica Brignone, che completano la straordinaria tripletta azzurra sul podio mondiale. Per la 28enne valtellinese Curtoni è la prima vittoria in carriera e il quarto podio individuale.

Elena Curtoni nasce a Morbegno (Sondrio) il 3 febbario 1991, ma cresce a Regoledo di Cosio. Attiva fin dal 2006 in gare FIS, esordisce nel 2007 in Coppa Europa. Il primo bronzo arriva nel 2009, ai Mondiali juniores di Garmisch-Partenkirchen nella speciale classifica di combinata. L'esordio in Coppa del Mondo sempre nel 2009 a Levi. Dal 2011 arrivano i primi podi in Coppa Europa, l'oro ai Mondiali juniores di Crans-Montana in supergigante, la prima partecipazione ai mondiali e si laurea campionessa italiana di supercombinata a Pila. Dopo diverse partecipazioni a mondiali e la vittoria di titoli italiani, il 16 marzo 2016 a Sankt Moritz ha ottenuto in discesa libera il suo primo podio in Coppa del Mondo, finendo terza.



