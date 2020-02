© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si fa chiamare Mondo, che in fin dei conti è ciò che vuole conquistare. E partire dai record è tutto sommato un bel cominciare.è l’uomo nuovo dell’atletica internazionale, un personaggio di cui la vecchia Iaaf - ora- ha bisogno come l’aria per rilanciarsi a livello di appeal nel faticoso post. Mondo è l’uomo volante, quello cui basta un’asta per sfiorare il cielo. È l’atleta con la febbre del sabato pomeriggio. Una settimana fa, al meeting indoor di Torun, in Polonia, ha ritoccato il primato del mondo diche resisteva dal 2014: 6,17 metri, un centimetro in più del fuoriclasse francese. Ieri, esattamente una settimana dopo, al Grand Prix indoor di Glasgow, si è ripetuto volando più su di un centimetro ancora. Che detta così sembra un’inezia ma che, a quelle altezze, diventa un piccolo K2. Per dare l’idea: per vedere qualcuno scavallare l’asticella oltre quota 6,14 - il 35° e ultimo record del mostro sacro- sono stati necessari vent’anni, fino, appunto, a Lavillenie. Poi arriva il predestinato che ha preferito la Svezia agli Stati Uniti e, nel giro di sette giorni, fa due record e scrive un 6,18 che fa tanta gola anche in chiave olimpica.Il dna non mente mai e, se il record mondiale non è cosa che si può prevedere, una certa attitudine alla disciplina sì. E dunque torniamo idealmente a Lafayette, in Louisiana, dove il 10 novembre del 1999, nasce Armand da papà, americano, a sua volta specialista del salto con l’asta con un personale di 5,80, e da mamma, eptatleta (1,72 di personale nel salto in alto) e pallavolista. Una che, insomma, aveva a sua volta una propensione a sfidare la gravità. Armand raggiunge al mondo due fratelli,, di sei anni più grande, che a sua volta si cimenterà con l’asta senza mai scavallare però il 5,42, e, classe 1996, che andrà al college per giocare a baseball arrivando anche in. Non sa ancora che avrà anche un sorella,, e che anche lei abbraccerà lo sport di famiglia nel college di famiglia (è ancora juniores ma già campionessa dello Stato con un personal best di 3,65). Insomma in casa Duplantis, che si voglia gareggiare con la bandiera americana o con quella svedese, l’importante è gareggiare. Sempre. E non è un caso che dopo il primo record in Polonia Mondo abbia detto: «Sognavo questo momento da quando avevo 6 anni». Perché è quella l’età in cui per la prima volta ha superato un’asticella in volo. Era il 2005 e il terzo discendente di casa Duplantis saltava 1,67 metri. Che a pensarci - non dimentichiamo che stiamo parlando di un bambino di 6 anni - è una misura mostruosa.Inevitabile, quindi, che la precocità fosse un altro dei tratti distintivi della carriera di Armand, che in questa folle settimana è diventato il più giovane recordman della storia dell’asta. Persino il mito Bubka ci mise di più: il debutto nel Guinness arrivò a Bratislava 1984, 5,85 metri, quando aveva già festeggiato i 21 anni. «Salirà ancora più su» è la profezia del pluricampione ucraino. «Si sapeva che prima o poi lo avrebbe fatto», l’analisi di Lavillenie, che di Mondo era l’idolo di infanzia al punto da chiamarlo affettuosamente “fratellino”, ora che la sua carriera volge al termine mentre quella del giovane rivale decolla. La doppia impresa di Duplantis - già campione europeo ae argento mondiale a- diventa un biglietto da visita ricamato per l’atletica di. Quando un eventuale volo oltre i 6,18 varrà l’oro, la storia e la gloria. Quella immutabile, non quella legata alla caducità dei numeri.