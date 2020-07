Due Settebelli mondiali a confronto: a Ostia in vasca Shangai 2011 contro Gwangju 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I “ragazzi di Campagna” si sfidano domani, mercoledì 29 luglio, alle 19.30, nella piscina del Centro Federale del Nuoto a Ostia, la fabbrica dei campioni con vista mare. Senza pubblico ma telecamere della Rai accese (diretta su RaiSport+HD) per il match Settebello di Shanghai 2011 contro Settebello di Gwangju 2019, cioè due squadre azzurre di campioni del mondo. Facevano parte dei due team soltanto tre giocatori e due di loro, Figari e Figlioli, saranno in vasca, mentre il terzo, Aicardi, è fermo per Covid-19. A costruire, istruire, dirigere le due Italia sempre Alessandro Campagna che in questo poco più di un decennio ha saputo tenere sempre in quota da vertigine la Nazionale maschile di pallanuoto, medaglie a gogò in giro per le Olimpiadi, il mondo e l’Europa dopo il ritorno dalla Grecia e il flop di Roma 2009: nello sport l’importante è la ripartenza, e il Settebello ce l’ha nel dna di questi anni di successo.NEL “SANTUARIO”E’ proprio a Ostia, dove è di casa anche il “gruppo Morini”, quello di Paltrinieri (fino a ieri l’altro) e Detti, che il Settebello ha costruito il suo medagliere da generale dell’Armata Rosa: due ori mondiali con le squadre domani in vasca (Shanghai 2011 e Gwangju 2019 appunto), l’argento olimpico di Londra 2012 e il bronzo di Rio 2016, l’argento europeo del 2010 e il bronzo continentale del 2014, più un paio d’argenti e un bronzo nella World League.MEDAGLIE & LAVOROMa non è il medagliere che pure per esporlo tutto avrebbe bisogno del petto gonfio a inorgoglire Campagna: è, piuttosto, la ben assorbita cultura del lavoro. Dice Campagna: “E’ quella che siamo riusciti a trasmettere ai ragazzi, anche giovani, che s’avvicendano in azzurro. Allora, quanro arrivai più di dieci anni fa, mi dicevao: mancano i giocatori, manca una scuola italiana. E’ cambiato tutto: ora ci portano ad esempio. E’ il movimento intero che collabora, e questo è decisivo. Il risultato? I bravi giocatori di adesso e c’è l’imbarazzo della scelta per selezionare ‘solo’ i tredici”.VENUTI DAL MAREE’ questa tra campioni del mondo la prima partita dopo il lockdown. Gli azzurri di oggi vengono da un paio di mesi di collegiale a Siracusa, conclusa da una “sfida a mare”, secondo le migliori tradizioni d’origine della pallanuoto."E' stato un periodo di allenamento intenso dal punto di vista fisico e psicologico - dice Campagna – I giocatori sono arrivati condizionati dalla quarantena e li abbiamo riportati in uno stato quasi ottimale, soprattutto dal punto di vista fisico. Noi abbiamo bisogno di lavorare con continuità e più degli altri, perché le squadre più forti del mondo sono composte da atleti che ci danno dieci centimetri e dieci chili di muscoli e noi dobbiamo sopperire con una preparazione fisica di alto livello. Abbiamo bisogno di sostenere una preparazione tecnica e tenere una disciplina mentale che deve andare oltre i limiti fisici. Per la prima volta ci siamo trovati a dover affrontare un così lungo stop e non era scritto da nessuna parte quale tipo di allenamento svolgere per tornare in forma”.“Questo lavoro di costruzione ce lo troveremo nei prossimi anni – continua Campagna -. La lunga sosta aveva portato ad un calo della velocità, della potenza fisica e del consumo massimo di ossigeno, ma soprattutto ci ha fatto perdere il ritmo partita. Dal punto di vista natatorio abbiamo recuperato abbastanza e la forza muscolare è tornata. Prossimamente dovremo recuperare soprattutto la velocità, la parte verticale e il gioco. Perché comunque una partita ufficiale non si disputa dai primi di marzo. Attenzione, velocità di pensiero, capacità cognitiva si sono abbassate e si riacquistano giocando. Anche i migliori giocatori sono molto lenti in questo momento. Per tornare come prima serviranno dieci/quindici partite. Intanto ne abbiamo organizzate due in pochi giorni. Due eventi per giocare, divertirsi, provare qualcosa e darsi appuntamento alla prossima stagione, che sarà densa di impegni internazionali fino ai Giochi Olimpici di Tokyo che tutti ci auguriamo vengano svolti".FRATELLI CONTROPiccole grandi curiosità nelle due squadre: tra quelli di Shanghai il portiere Tempesti, uno degli “indiziati”, se convocato, come alfiere dell’Italia per Tokyo 2020 di qui a un anno; uno di qua e l’altro di là i fratelli Presciutti, il maggiore Christian e il minore Nicholas; con i “cinesi” Maurizio Felugo, che segnò la rete che nei supplementari dette il titolo all’Italia contro la Serbia: fu meno “strappacuore” la vittoria “coreana” contro la Spagna, mica era Barcellona ’92…