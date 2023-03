Dottie Kamenshek, la "ragazza vincente" che con il baseball risollevò il morale degli Usa durante la guerra

Diceva Dottie: ”Il baseball per me è facile, naturale, non ho mai dovuto allenarmi troppo o troppo duramente. La scuola, invece, era difficile”. Dottie, che si chiamava Dorothy Kamenshek e perciò la chiamavano anche semplicemente Kammie, è, nella versione “cinematografizzata”, la “ragazza vincente” di un film del 1992, “A League of Their Own”, nel quale Madonna cantò “This Used to Be My Play Ground” (“Questo era il mio parco giochi, questo era il mio sogno da bambina, questo era il luogo verso il quale correvo ogni volta che avevo bisogno di un amico”) e nel cui copione è una battuta inserita dall’American Film Institute tra le 100 migliori di sempre. E’ “There’s no crying in baseball”, non si piange nel baseball, è al posto 54 della classifica, 34 come il celebre Studio di New York, o il cappello nella smorfia napoletana. Disse il Presidente Franklin Delano Roosevelt poco tempo dopo l’attacco di Pearl Harbor (è del 7 dicembre 1941) che portò gli Stati Uniti in guerra e i ragazzi americani al fronte, “Il baseball è importante per gli americani, ora in particolar modo. Questi sono tempi duri e abbiamo bisogno di qualcuno per cui fare il tifo”.

Dottie, a quel tempo, aveva 16 anni. Era nata il 21 dicembre 1925 a Nordwood, un sobborgo di Cincinnati, nell’Ohio, città sede di molte imprese commerciali, alcune famose nel mondo come la Procter & Gamble, la Chiquita Brand s International, quella della “banana dieci e lode”, o la proprietaria di Macy’s e Bloomingdale’s, mète dello shopping “inevitabile” di ogni turista a New York. Andava a scuola e giocava a softball, la versione femminile del baseball, nei campionati dilettantistici di zona. Dorothy avrebbe voluto partire per il fronte, proprio come i maschi: non poteva combattere armi in pugno? Avrebbe voluto almeno essere d’aiuto, di soccorso a quei ragazzi. “Vado a fare l’infermiera” comunicò alla mamma, che era sola e con quell’unica figlia e che dunque per questo non assecondò quell’impulso generoso e anzi vi si oppose con tutti i mezzi disponibili, l’affetto e la legge, e proibì la partenza. Ah, perché non era nata maschio? La ragazza Kamenshek, che anni dopo uno che di baseball si intendeva, Wally Pipp, grande prima base dei New York Yankees che perse il ruolo quando arrivò Lou Gehrig, avrebbe definito “il più fantasioso prima base che io abbia mai visto, uomini e donne tutti compresi”, rimuginava questi suoi patriottici pensieri, mentre Philip Knight Wrigley rimuginava la frase del presidente Roosevelt. Mr Wrigley era una persona particolare: apparteneva al ricchissimo establishment di Chicago avendo ereditato da un padre geniale e stravagante la produzione di gomme americane. Lui pure era stravagante e geniale, però a mano contraria: non gli piaceva “apparire”, anche se il conto in banca si giovava assai di avere il suo nome e cognome sulla bocca (o meglio: nella bocca…) di tutti, e neppure la proprietà della franchigia dei Chicago Cubs lo invitava al presenzialismo narciso che è spesso una spinta perfino commerciale per gli azionisti delle “società sportive” che sempre più hanno di società e sempre meno di sportive. Una volta si è vantato di essere riuscito a dribblare ogni tipo di fotografo per l’intera stagione delle World Series: i giorni del selfie erano ancora fantascienza che nemmeno Asimov avrebbe immaginato. Per questo fu definito “l’uomo sconosciuto più noto nel mondo dello sport e degli affari”.

Pur essendo così personalmente ostile all’apparire (che farebbe oggi il simpatico Mr Wrigley, in un mondo in cui, pur di apparire in prima fila tanti “influencer” e tante celebrità “farebbero il morto a ogni funerale”, come sorride qualcuno e viva Dagospia che li smaschera) aveva capito tutto con anni d’anticipo: per riempire gli stadi inventò il “ladies’ cay” e i biglietti scontati per bambini che, crescendo, sarebbero divenuti abbonati tifosi, e riuscì a far trasmettere in contemporanea da cinque stazioni televisive; in più introdusse, già negli Anni Trenta, psicologi (la salute mentale presa in anticipo) e dimensioni metriche con telecamere e nastri vari (i big data presi in anticipo). Con questa mentalità l’idea di stadi vuoti e diamanti pure chissà per quanto tempo data la guerra, lo angosciava. Le parole di Roosevelt gli dettero la spinta giusta: non ci sono uomini Mandiamo in campo le donne, formando franchigie tutte al femminile, che siano identitarie e si propongano alla passione e al tifo, cosicché quando scoppiasse la pace il baseball non fozse dimenticato. Ma al femminile, si raccomandò. Le giocatrici da selezionare dovevano impegnarsi al gesto sportivo da maschio, però pure al mantenimento del tocco della femmina: le ragazze non dovevano soltanto allenarsi al primo, ma anche sottoscrivere la frequentazione di un istituto di bellezza Rubinstein che ne tenesse chioma e pelle in ordine, nessuna concessione al genere spettinato. Lo scopo di questa nascente American Women Baseball League, per tenere alti gli ideali di patria e l’interesse del baseball, doveva essere quello di giocatrici che “si muovessero con la grazia delle donne ma giocando con l’aggressività degli uomini. I cercatori di talenti si misero in giro per gli States, “on the road”, a caccia delle ragazze giuste.

La selezione passò anche da Cincinnati, la città di Dottie, che il baseball lo conosceva fin da bambina, usandolo per stare fuori di casa, anche o, solo sessanta sarebbero state promosse. con i maschi, mentre la madre era fuori a lavorare. Questa volta la mamma non disse di no, come aveva detto all’infermiera. Dottie si presentò alla selezione: La passò e venne convocata a Chicago per la scelta finale. Lì si trovò con altre 249 ragazze da diamante. E, quasi un concorso pubblico, solo sessanta sarebbero state promosse. Dottie fu fra quelle sessanta. Fu assegnata a una delle quattro franchigie, quella che sarebbe divenuta la più famosa, le Rockford Peaches, le pesche di Ropckford. Ai team furono dati nomi gentili: oltre le pesche, le comete di Kenosha, le belle di Racine e le calzino blù di South Bend. L’etichetta era ferrea: mai bere, mai fumare, mai indossare pantaloni, capelli sciolti e lunghi fino alle spalle, rossetto obbligatorio Rubinstein, naturalmente. Il rossetto era l’arma segreta: del resto disse Coco Chanel “se siete tristi, se avete un problema d’amore, truccatevi, mettevi il rossetto, uscite e attaccate”, e sostenne Christian Dior, quando inventò il celebre Rouge Dior, ”voglio vestire il sorriso delle donne”. La Kamenshek studiò con particolare attenzione i gesti di Joe DiMaggio e spesso riuscì, con le differenze innegabili del gender, a ripeterli. Aveva una filosofia propria: “Tutto ciò che non mi riesce al meglio, è un fallimento”. Sul diamante tutto le riuscì al meglio: volevano reclutarla anche in una squadra maschile. Disse di no, perché non aveva questioni di fluidità e perché, disse, “era solo una trovata pubblicitaria, volevano che attraessi gli spettatori ma non mi avrebbero fatto giocare”.