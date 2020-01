Doppietta italiana al Tour Down Under, Nizzolo primo e Consonni secondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parla italiano la quinta tappa del Tour Down Under, con la vittoria di Giacomodella NTT e il secondo posto di Simonedella Cofidis. Terza piazza per l’itlandese Samdella Deceuninck Quick Step, mentre Daryl(Mitchelton-Schott) ha conquistato la maglia di leader della corsa.Quella di oggi è stata la prima vittoria della NTT e la prima della stagione per Nizzolo. Successo sfiorato per Consonni, che avrebbe così ottenuto anche lui, la sua prima vittoria con il nuovo team.La quinta tappa di 149 chilometri da Glenelg a Victor Harbor, ancora una volta è stata caratterizzata da una salita a 20 chilometri dal finale e traguardi intermedi validi per i bonus della classifica.Quattro corridori sono andati in fuga: Pedersen (Trek-Segafredo), Josef Cerny (Team CCC), Ian Stannard (Team Ineos) e Ide Schelling (Bora-Hansgrohe). I battistrada come spesso accade in queste occasioni, sono stati ripresi e dopo la fatica dei velocisti sulla breve salita di giornata, la corsa si è decisa con una volata. Sprint perfetto per Nizzolo, che grazie al lavoro straordinario dei suoi compagni di squadra, si è trovato nella giusta posizione per andare all’attacco e conquistare la corsa.Domani con la sesta tappa da McLaren Vale a Willunga di 151,5 chilometri, si concluderà la corsa australiana, che lascerà il posto alla Vuelta a San Juan in Argentina.ORDINE D'ARRIVO1 Giacomo Nizzolo (Ita) NTT Pro Cycling Team 3:32:452 Simone Consonni (Ita) Cofidis 0:00:003 Sam Bennett (Irl) Deceuninck - Quick Step 0:00:004 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck - Quick Step 0:00:005 Jasper Philipsen (Bel) UAE Team Emirates 0:00:006 André Greipel (GER) Israel Start-Up Nation 0:00:007 Kristoffer Halvorsen (Nor) EF Pro Cycling 0:00:008 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:009 Fabio Felline (Ita) Astana Pro Team 0:00:0010 Daryl Impey (RSA) Mitchelton - Scott 0:00:00