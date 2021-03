Doppia sconfitta, ma anche sfortuna, per Luna Rossa Prada Pirelli che va a 5 a 3 con Emirates Team New Zealand nella quarta giornata dell'America's Cup

Giornata no per Luna Rossa Prada Pirelli che chiude la quarta giornata della 36° America’s Cup con due sconfitte e passa dal pareggio a 3 a 3 a un frustrante 5 a 3 a favore di Emirates Team New Zealand.

Frustrante perché Luna Rossa ha vinto le partenze di tutte e due le regate , ha girato in testa in entrambe le prove le prime due boe e nella seconda é addirittura arrivata ad avere un vantaggio di oltre quattro minuti con i kiwis caduti dai foils che non riuscivano a rialzarsi. Poi però il vento leggero ha fatto sprofondare in acqua anche Luna Rossa ,che non è riuscita a rialzarsi per troppo tempo, mentre i kiwis, nuovamente in volo, riuscivano a chiudere il percorso, tra l’altro ridotto di un lato, con un margine di 3 minuti e 55 secondi.

