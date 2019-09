Doping, la Iaaf conferma la sospensione: Russia fuori dai Mondiali di Doha

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lanon potrà partecipare ai, al via venerdì. Il, riunito oggi, ha infatti deciso di prolungare la sospensione inflitta alla federazione russa nel novembre 2015 in seguito allo scandalo del doping di Stato che ha colpito il paese. La Russia ha già saltato la precedente edizione della rassegna iridata di atletica del 2017 a Londra, così come le Olimpiadi di Rio 2016.Ieri la Wada ha fatto sapere di avere riscontrato delle incongruenze sui dati forniti dal laboratorio antidoping di Mosca (Rusada), lasciando intendere che le provette potrebbero essere state manipolate. Gli atleti russi che hanno dimostrato di essere “puliti” potranno quindi partecipare ai Mondiali di Doha sotto bandiera neutrale.