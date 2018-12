Doping, in Cina diventa reato penale dal 2019. Il carcere per gli atleti coinvolti

La Cina renderà il doping un reato penale dal 2019, e gli atleti giudicati colpevoli di aver violato la legge riceveranno pene come criminali e pene detentive. Il Ministero dello Sport e dalla Corte Suprema del Paese asiatico, stanno preparando una normativa penale da applicare in caso di doping. «È un segnale forte con cui la Cina dice fermamente »no« alle medaglie contaminate dal doping. Ci stiamo avvicinando alla fine del nostro studio e della ricerca su un'interpretazione giudiziaria dell'anti-doping, che sarà promulgata nel 2019, probabilmente all'inizio del 2019. I colpevoli di doping dovranno affrontare pene criminali», ha dichiarato Gou Zhongwen, direttore dell'Amministrazione generale dello sport della Cina. Gou ha dichiarato che gli sforzi per anti-doping sono di fondamentale importanza per lo sport in Cina. L'uso di farmaci che migliorano le prestazioni è stato rinvenuto in numerosi test di campioni di studenti che si iscrivono a scuole di sport. La Cina sta assumendo da tempo una posizione dura sul doping. Dopo che il Consiglio di Stato ha varato il regolamento antidoping nel 2004, il paese ha lavorato per promuovere la legislazione antidoping. «La nostra volontà è di mostrare al mondo che siamo veramente seri nell'anti-doping e stiamo prendendo misure concrete per combattere il doping», ha aggiunto Gou. In precedenza, non c'erano termini specifici relativi all'anti-doping nel codice penale cinese. Per questo motivo, le pene per le violazioni del doping sono state per lo più limitate a multe, divieti e sanzioni amministrative. Ma le richieste pubbliche di sanzioni penali erano diffuse.



La Corte Suprema cinese ha anche promesso di combattere duramente il doping. «Stiamo studiando e stilando interpretazioni giudiziarie sull'applicazione della legge nella gestione di casi criminali relativi all'uso, produzione, vendita e contrabbando di sostanze che migliorano le prestazioni», ha dichiarato Jiang Qibo, giudice della Corte suprema popolare della Cina, alla seconda edizione della Wada Global Education Conference di ottobre e che il processo è nella sua «cruciale fase finale». Con l'annuncio, la più alta autorità giudiziaria della Cina ha dato il suo sostegno dopo gli ampi sforzi anti-doping del paese. «Con la Cina che rafforza lo stato di diritto e l'antidoping nel processo, noi, in quanto organo giudiziario più alto della Cina, ci sentiamo obbligati a fare la nostra parte nel reprimere il doping», ha detto Jiang.

