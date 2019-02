Doping: la Iaaf riammette 21 atleti russi, gareggeranno da neutrali

Ultimo aggiornamento: 13:23

Ventuno atleti russi potranno tornare a gareggiare nelle competizioni internazionali, anche se soltanto sotto bandiera neutrale. È la decisione della, la Iaaf, dopo l'esame delle prime domande presentate dagli atleti russi ai quali, per le note vicende legate al presunto, era ancora impedita la partecipazione alle gare. «Questi primi 21 atleti – spiega la Iaaf - hanno soddisfatto i criteri di ammissibilità per partecipare in via eccezionale alle competizioni come atleti neutrali, mentre la federazione russa in quanto tale resta sospesa».Ammessi, dunque, a partire dai prossimiin programma dall'1 al 3 marzo prossimi a Glasgow, in Scozia, i seguenti atleti: Nikita Andriyanov, Kirill Chernkhin, Yana Glotova, Adelina Khalikova, Valeriya Khramova Andreeva, Evgeniy Kunts, Dmitriy Lopin, Artem Makarenko, Igor Obratsov, Mariia Pavlova, Sergey Polianski, Elena Sokolova, Irina Takuntcheva, Irina Gumeniuk, Alena Beliakova, Anastasiya Borodulina, Aleksey Khudyakov, Yevgeniy Korotovskii, Natalya Pospelova, Aleksey Sokirskii, Polina Sokolova.