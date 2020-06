Dalla Lombardia alla Puglia, così Alex Zanardi e la sua staffetta uniranno l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ciclismo italiano riparte con il cuore e lo fa con quello grande degli atleti paralimpici, che il 12 giugno da Luino, ai confini con la Svizzera, hanno dato il via alla Staffetta di Obiettivo Tricolore, capitanata dal campione AlexQuesto è un messaggio di solidarietà e speranza, nato dopo l’emergenza Covid-19, per portare avanti un progetto di rinascita, dove i protagonisti sono 50 atleti disabili. L’idea è nata dall’azzurro Alex Zanardi e che, attraverso la sua, è diventata realtà. Quello di Zanardi e dei suoi ragazzi, è un viaggio che abbraccia l’Italia intera, dal Varesotto alla Puglia, e che si concluderà a Santa Maria di Leuca domenica 28 giugno. Le emozioni non mancheranno, perché ogni atleta porterà sulla strada la propria storia e l’importanza di essere un atleta paralimpico. Sarà una staffetta dal cuore tricolore che domani accenderà il Centro Italia, con la tappa importante da Firenze a Castelnuovo dell’Abate. Domani ad attendere Alex Zanardi, ci saranno Paolo e Luciae le, un gruppo di donne che attraverso il,hanno scelto il ciclismo per portare avanti progetti di solidarietà importanti. Lasciata la Toscana, si attraverserà il Lazio dove ci saranno 4 tappe. Si entrerà a Tarquinia, Fregene, Nettuno e Valmontone. Il viaggio degli atleti di O3 proseguirà verso il Sud, passando per la Campania, il Molise e poi la Puglia, con soste a Campobasso, Termoli, Alberobello e San Giovanni Rotondo, fino a Santa Maria di Leuca. Tra i partecipanti di questa staffetta così speciale, ci sono anche i giovanissimi Alessandropiemontese di 18 anni e Veronicache di anni ne ha 19. Tra gli atleti di spicco ci sarà il campione del mondo Federico, Diegoche vive alle porte di Roma con i suoi 4 record italiani e due titoli europei e ancora Pier Albertopugliese di Manduria, campione anche nel bob e triathlon. Questi ragazzi sono un simbolo e un esempio di rinascita attraverso lo sport, che per loro rappresenta un mondo senza barriere. Sarà un'impresa per gli atleti e fonte di ispirazione per altri. Il sogno di Zanardi, supportato anche dalla Federazione Ciclistica Italiana, è quello di far conoscere lo sport paralimpico, reclutando un numero sempre maggiore di atleti, fino ad arrivare al sogno a Cinque Cerchi. L’obiettivo di questa iniziativa, oltre a promuovere lo sport per disabili, è quello di portare tre atleti di O3 ai Giochi Paralimpici.