Storica Italia: bronzo agli Europei, l'unico precedente era di 40 anni fa

L'maschile riscrive la storia. Dopo quasi quarant'anni di digiuno la Nazionale azzurra torna sul podio di unconquistando a Tallinn, in Estonia, una strepitosa. Nell'edizione di Varese del 1979 Giuseppe Dal Molin, Andrea Pavani, Giancarlo Valt ed Enea Pavani centrarono quello che fino a oggi era stato l'unico piazzamento tricolore nella top 3 di una rassegna continentale. Oggi come allora la medaglia è di bronzo ma questa volta porta la firma di(skip, Sporting Club Pinerolo),(Sporting Club Pinerolo),(Aeronautica Militare),(Aeronautica Militare) e(Sporting Club Pinerolo). La vittoria per 8-6 contro lanella finale per il terzo posto accende i riflettori sull'eccellente lavoro portato avanti dallo staff tecnico italiano, capace di bissare il bronzo femminile dello scorso anno a San Gallo con un'altra straordinaria impresa. Il direttore tecnico azzurro Marco Mariani, insieme all'allenatore Soren Gran, possono esultare: dopo la bella Olimpiade e le soddisfazioni degli ultimi mesi l'Italia si è ritagliata davvero con le sue squadre un ruolo da protagonista al tavolo dei grandi., all'undicesima partecipazione in carriera ad un Europeo, si gode un risultato meritatissimo, skip, guida e veterano di una squadra dal grande futuro. Oggi contro i tedeschi gli azzurri hanno sempre mantenuto il sangue freddo, costantemente in vantaggio ma braccati a più riprese da un'avversaria ostica. Il 9-3 inflitto alla Germania nei gironi è un lontano ricordo: la partita vive sul filo dell'equilibrio con l'Italia avanti 2-0 e subito riagganciata sul 2-2 alla seconda ripresa, quindi di nuovo sul 3-2 e nuovamente raggiunta a metà gara. Nel sesto e settimo end gli azzurri piazzano quattro punti e sembrano scappare via ma il 7-3 non scoraggia i tedeschi che accorciano sul 7-5 e risalgono anche sul 7-6 alla nona ripresa. Il martello per l'Italia nell'ultimo end si rivela però decisivo e arriva così l'8-6 per i nostri.«E' la prima medaglia che vinco dopo tante edizioni, sono felicissimo e molto orgoglioso del cammino fatto dalla squadra: abbiamo giocato alla grande durante l'intero torneo e ora non possiamo che essere contenti - il commento a caldo dello skip azzurro -. L'ultima medaglia del 1979? Si parlava sempre di quel bronzo perché è stato qualcosa di storico, ora però abbiamo raggiunto anche noi un traguardo importante e si potrà parlare anche di questa impresa. La partita di oggi con la Germania è stata combattuta, stone dopo stone, end dopo end, ma siamo stati bravi a trovarci in vantaggio e a gestirlo al meglio fino alla fine».