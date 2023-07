Sabato 15 Luglio 2023, 17:46

Cristian Demuro continua a fare magie: il fantino italiano che attualmente vive in Francia, una specie di Dettori alla parigina, è stato chiamato a montare il cavallo Feed the Flame nel Grand Prix de Paris, la corsa con cui l’ippica transalpina celebra il 14 luglio. Demuro ha “improvvisato” alla grande e non ha fatto rimpiangere il superjockey Soumillon che era stato appiedato e non poteva essere in sella al cavallo di cui è partner abituale.

Cristian Demuro, che ha cominciato la sua carriera di fantino nella scuola delle Capannelle e nelle corse dei pony, è partito molto lento ed è rimasto all’ultimo posto per tutta la corsa di 2400 metri, compiendo un’impresa insolita a Longchamp, dove la breve dirittura d’arrivo non consente grandi recuperi finali. Non è stato così per Feed the Flame che ha volato proprio in quel tratto di pista e raggiunto e superato sul traguardo i suoi avversari che stavano battagliando per la vittoria, l’irlandese Adelaide River, rappresentante di O’Brien, e l’inglese Soul Sister con la quale Dettori aveva vinto le Oaks di Epsom, ma stavolta neppure Frankie, appiedato anche lei, poteva essere in sella.

Feed the Flame ha vinto per una lunghezza, con Adelaide River che ha mantenuto per un muso il secondo posto su Soul Sister. I bookmakers hanno immediatamente tagliato la quota di Feed the Flame per l’Arc de Triomphe da 40 contro 1 a 12. Il favorito per la più grande corsa europea, in programma la prima domenica di ottobre, rimane, a 5 contro 1, Ace Impact, e Demuro sarà in sella a quest’ultimo con cui ha vinto il Derby francese.