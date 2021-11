Covid, Filippo Pozzato dimesso dall'ospedale: «Sarò testimonial per la vaccinazione»

Filippo Pozzato è stato dimesso ieri dall'ospedale San Bartolo di Vicenza, dove era ricoverato dopo aver contratto l'infezione da Covid-19. L'ex ciclista veneto, vincitore di una Milano-Sanremo e di un campionato italiano, è risultato positivo dopo aver organizzato diversi eventi di ciclismo che hanno animato l'ultima parte di stagione dei professionisti, e ha contratto l'infezione pochi giorni prima del vaccino. «Sono stato un c..., avrei dovuto vaccinarmi prima», sono state le sue parole.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Pozzato ricoverato per Covid: «Dovevo vaccinarmi prima, mi...

Ieri, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, l'ex corridore veneto ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale, dove era ricoverato in gravi condizioni fino a pochi giorni fa. «Finalmente ho avuto l’ok per tornare a casa!

Il mio ringraziamento va a tutti voi che mi siete stati vicino in queste difficili settimane e soprattutto a tutti gli operatori del sistema sanitario, medici, infermieri, assistenti… siete stati meravigliosi e porterò sempre la vostra dedizione a esempio di professionalità e fonte di ispirazione».

Ma Pozzato ha voluto anche rivolgere un appello a tutti: «L’aspetto però più importante di questo mio messaggio e dedicato a tutti coloro che ancora tentennano di fronte al vaccino: ragazzi e ragazze non scherziamo! Il virus è ancora tra noi e se lo si prende si sta male da crepare, fidatevi di chi il giorno prima era pronto a spaccare il mondo e il giorno dopo faceva fatica a spostarsi da una stanza all’altra. Il vaccino è l’unico reale strumento di difesa che abbiamo contro questa piaga: non è uno scherzo, di COVID-19 si può morire e soprattutto si può uccidere». L'ex corridore ha già annunciato che sarà testimonial delle vaccinazioni contro il Coronavirus.