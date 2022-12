Cortina all'insegna della smart mobility: si può sciare restando connessi

A Cortina d'Ampezzo si scia connessi. Da sabato 17 dicembre (Coppa del Mondo di snowboard sulla neve del Faloria), fino alla Cortina Ski World Cup (20-21-22 gennaio 2023), sarà possibile muoversi “connessi” tra le piste da sci. È questo l’obiettivo di smart mobility della partnership siglata tra Fondazione Cortina e la società romana Almaviva per vivere la montagna in modo sicuro e sostenibile grazie allo sviluppo di un sistema integrato di mobilità.

In questo sistema di smart mobility a supporto dell'ampio palinsesto di eventi internazionali di altissimo valore sportivo e mediatico, che Fondazione Cortina si appresta si va dallo sci alpino allo snowboard, fino allo scialpinismo e alle discipline Paralimpiche, a partire dalla Coppa del Mondo di Snowboard in scena sabato sulla neve del Faloria fino all'appuntamento più atteso della Cortina Ski World Cup (20-21-22 gennaio 2023).

Fondazione Cortina e Almaviva si pongono un'ulteriore sfida: lasciare sul territorio un patrimonio di innovazione ed efficienza che non si esaurisca con l'evento stesso, valorizzando la sinergia tra tutti gli attori coinvolti. «Questa partnership è di importanza primaria per Fondazione Cortina: Almaviva rappresenta per noi il soggetto ideale con cui progettare il futuro di Cortina alla luce delle sfide che attendono tutto il territorio veneto nei prossimi anni», sottolinea Stefano Longo, Presidente di Fondazione Cortina. «La Fondazione ed Almaviva hanno già lavorato insieme in precedenza, ma la nuova partnership potrà portare la nostra collaborazione ad un livello successivo, con l'obiettivo di pianificare e organizzare la mobilità a livello locale, coniugando efficienza, velocità e sostenibilità, e cercando di trovare insieme soluzioni innovative per lo sviluppo turistico della Regina delle Dolomiti, sempre con l'imprescindibile attenzione per un territorio straordinario».

Intelligenza artificiale: la mobilità diventa connessa. Ecco la scommessa di Almaviva

«Negli ultimi anni, con l'esperienza di Cortina 2021, del Giro d'Italia e degli Internazionali di Tennis di Roma abbiamo declinato le nostre soluzioni nella gestione della Smart Mobility, adeguandole al contesto ed esigenze specifiche dei grandi eventi - ha dichiarato Smeraldo Fiorentini, direttore generale Transportation & Logistics di Almaviva - Rinnovando la partnership con il territorio di Cortina confermiamo di voler supportare la mobilità in occasione degli importanti appuntamenti sportivi organizzati da Fondazione Cortina, dando il nostro contributo in termini di innovazione digitale con soluzioni che portino valore percepito dagli enti territoriali, dalle imprese e soprattutto da tutti i cittadini». «La Smart Mobility è uno strumento di cui tutte le città devono dotarsi, e investire in essa rappresenta una scelta strategica e lungimirante» - ha commentato Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d'Ampezzo. «Le città possono svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo sostenibile, contribuendo alla creazione di modelli virtuosi. La partnership di Fondazione con Almaviva sarà molto utile per migliorare, velocizzare e rendere più sostenibile e sicura la mobilità di questa meravigliosa città, che si appresta ad affrontare nuove opportunità per lo sviluppo di tutto il territorio in occasione dei grandi eventi sportivi in programma». Grazie alle sue competenze ed esperienze in ambito Transportation, Almaviva ha realizzato la Piattaforma Moova.

Tecnologicamente avanzata, adattabile, modulare e flessibile, Moova offre un ampio spettro di servizi all'interno di una suite integrata, rivolti ai differenti operatori dei settori della mobilità (gestori delle infrastrutture stradali e ferroviarie, operatori di trasporto, authority, amministrazioni e forze dell'ordine che incidono sui diversi ecosistemi trasportistici). Moova consente la gestione della Smart Mobility utilizzando dati certificati, integrati, organizzati e visualizzati su diversi layer logici e profili autorizzativi, in modalità as a service.

Olimpiadi, Mit: 33 milioni di euro ai territori che ospiteranno i giochi