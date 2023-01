Corsa di Miguel, le associazioni "adottano" un tratto del percorso: ci sono Emergency e Telefono Rosa

La Corsa di Miguel si fa in 34. Tante sono le associazioni che hanno "adottato" un tratto dei 10 chilometri del percorso che come da tradizione si conclude allo stadio Olimpico. La gara che ricorda il podista-poeta desaparecido argentino Miguel Sanchez è stata da sempre un contenitore di iniziative, campagne, testimonianze nel campo della solidarietà. E questo mosaico diventa un sistema che porterà tante storie in mezzo al mondo dei podisti che correranno il prossimo 22 gennaio. Il primo tratto di strada è gemellato con Emergency, l'ultimo all'interno dell'Olimpico con i Comici Camici impegnati in diverse strutture ospedaliere fra i bambini ricoverati.

Il penultimo è invece dell'associazione Sod Italia, uno dei simboli della Corsa di Miguel con le sue joelette, le speciali carrozzine che consentiranno anche a persone che non possono correre o camminare di poter essere trasportati nella pancia del gruppo. Una delle animatrici del gruppo era stata Anna Claudia Cartoni, una delle due vittime della tragedia a largo dell'Isola del Giglio, a cui sarà intitolata l'iniziativa con le joelette. Sul tracciato, riempito anche da una colonna sonora di bande, orchestre e musicisti di strada, ci saranno anche la Nazionale dei Poeti, la squadra multietnica della Liberi Nantes, il Progetto Filippide che fa correre da tanti anni i ragazzi autistici, i cestisti paralimpici del Santa Lucia basket, l'associazione Libera del Municipio 2, il Telefono Rosa, la Comunità filippina, l'impegno per l'ambiente dell'associazione Dire, Fare, Cambiare e tante altre storie.

Intanto prosegue il conto alla rovescia per l'appuntamento del 22 gennaio. Due i percorsi, oltre a quello dei 10 chilometri anche la Strantirazzismo sui 3 che partirà dal Ponte della Musica e arriverà anche lei allo Stadio Olimpico. Info e iscrizioni: www.lacorsadimiguel.it