Giochi Tokyo rinviati, Zanardi scherza: «E' una notizia che mi taglia le gambe, ma ci sarò»

Alex Zanardi trova il modo di fare autoironia: «Passatemi la battuta, è una notizia che mi taglia le gambe, la scopro con un pò di rammarico. L'anno prossimo sarà ancora più complicato per me alla soglia dei 54, ma non credete che non ci stia già pensando - ha detto a »Tutti Convocati« su Radio24 - Per me ogni mese può fare la differenza. Ero già matematicamente a Tokyo2020, ora si rimette tutto in discussione. Ma chi se ne frega. Ho intenzione di fermi trovare pronto».