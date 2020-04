Nulla si può mai dire finché l’ultimo pallone non tocca terra: la versione pallavolistica del «partita finisce quando arbitro fischia» con cui il maestro Boskov spiegava egregiamente l’imprevedibilità di un altro pallone. Ecco: volley e calcio accomunate nell’incertezza, non soltanto delle singole partite. Perché mentre il secondo sgomita per ripartire a tutti i costi, il primo - il cui campionato è stato ufficialmente annullato dalla Fipav qualche giorno fa - riapre una partita in cui sembrava che l’ultimo pallone non solo avesse toccato terra, ma fosse proprio rimasto incollato al pavimento. E invece.

CONTRORDINE

Proprio ispirandosi all’atteggiamento delle big di Serie A che spingono per giocare, le grandi del volley nazionale si erano messe alla finestra, sperando che l’emergenza sanitaria allentasse la morsa e rendesse possibili almeno dei playoff estivi. Dunque era stata accolta polemicamente la chiusura delle ostilità decretata dalla Federazione, al punto che i presidenti delle due Leghe, maschile e femminile, Diego Mosna e Mauro Fabris, si erano dimessi poche ore dopo. Ma nelle ultime ore ha preso consistenza una pazza idea: rispolverare i playoff - a 4 o a 6 squadre - e creare un evento ad hoc che possa celebrare degnamente la squadra vincitrice. Si è parlato addirittura dell’Arena di Verona. Ovviamente il tutto deve passare dal via libera politico e delle autorità sanitarie, ma la pallavolo è disposta ad attendere. «Non abbiamo bisogno di ferie quest’anno: se si potesse giocare anche ad agosto giocheremmo», ha detto ieri ai microfoni di Radio 1 Fefè De Giorgi, coach di Civitanova, capolista nel torneo maschile. E la stessa disponibilità è arrivata da Conegliano, in testa al torneo femminile. Va chiarito: la volontà della Federvolley non cambia, dunque nessuno scudetto sarà assegnato. Ma la possibilità di creare un evento, anche per stabilire un vincitore non ufficiale, permetterebbe comunque ai club - tra diritti tv ed eventuale biglietteria - di limitare un po’ le perdite di una stagione economicamente disastrosa. E questo è il motivo per cui la Fipav non avrebbe nulla in contrario a fare un parziale dietrofront con questi presupposti.

IN ACQUA

Chi invece sta ancora giocando la sua partita per il tricolore ufficiale è la pallanuoto, con i campionati sospesi dopo poche giornate del girone di ritorno e un slot estivo liberato dalle Olimpiadi che potrebbe permettere di giocare anche fino alla fine di agosto. In piscina non vogliono arrendersi come rugby e basket, che per primi hanno chiuso i battenti senza assegnare i titoli, e per questo hanno scritto alla Fin per chiedere di studiare formule alternative qualora non fosse possibile ricalendarizzare tutto il tabellone. Anche in questo caso, l’ipotesi più accreditata prevede playoff a 4 o a 6 con la classifica determinata dal girone di andata. E balla ancora la Final Four di Coppa Italia maschile, saltata a fine febbraio.



