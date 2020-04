Volley, Modena: «Zaytsev farà di tutto per restare»

«Ivan Zaytsev è il nostro capitano, non ha mai chiesto di essere ceduto e farà di tutto per stare con noi». Con queste parole la presidentessa del Modena Volley, Catia Pedrini, cerca di fare chiarezza sulla vicenda della 'star' della squadra emiliana, secondo alcuni in odore di addio dopo lo stop all'attività imposto dalla pandemia e i conseguenti problemi economici per il futuro. «Riceviamo manifestazioni di affetto, fiducia e sostegno incredibili dai nostri meravigliosi tifosi - dice la Pedrini come riporta una nota del club - anche in questi giorni difficilissimi. I nostri sponsor ci sono vicini. Ivan vorrebbe restare a Modena a tutti i costi, e se la riduzione del compenso che potremmo proporgli sarà accettabile io credo che lui ci verrà incontro».



«Chi non sa come stanno le cose dovrebbe evitare di pubblicare giudizi negativi nei confronti del nostro capitano, perché non se li merita assolutamente - dice ancora la presidentessa del Modena Volley, Catia Pedrini -. Nessuno deve scrivere una parola contro di lui, Ivan ha mostrato un attaccamento forte alla città e alla società. Nella peggiore delle ipotesi, potrebbe andare in prestito per un anno e poi tornare a Modena».

