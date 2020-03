Tokyo, Malagò: «Olimpiadi a primavera? E' un'ipotesi»

«Non era mai successo uno spostamento delle Olimpiadi se non per eventi bellici. Ci sono molte federazioni internazionali che hanno già dato disponibilità a riprogrammare le loro manifestazioni nel 2021»: così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in una intervista a Rai sport - di cui è stata diffusa una anteprima - commenta il rinvio dei Giochi di Tokyo al 2021. «Olimpiadi in primavera? Non mi sorprenderebbe - dice - è una ipotesi in campo. Come ha detto Coe per i mondiali di atletica programmati in agosto c'è ampia disponibilità a cambiare tradotto in italiano sui calendari comanda l' Olimpiade». «Cosa cambia per gli atleti più avanti negli anni? Per Federica Pellegrini l' importante non è un anno in più ma sapere una data - le parole di Malagò - La Di Francisca mi ha chiamato mi ha detto che voleva fare in altro figlio e questo potrebbe complicare i suoi piani. L'ho incoraggiata come anche altri e credo che questi atleti, penso anche a Montano, con la loro determinazione ad esserci potrebbero essere il simbolo per Tokyo 2021».

