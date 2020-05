Coronavirus, lo sport riparte a Codogno: domani si allena il baseball

Con il baseball, da domani riparte lo sport di squadra a Codogno, a tre mesi dal primo caso di coronavirus nella città del Lodigiano. Iniziano ad allenarsi la formazione under 18 dei Jaguars e quella in Serie B, che attende di sapere se il campionato comincerà il 14 giugno o più avanti: deciderà il 28 maggio il consiglio della Federbaseball.Il presidente federale Andrea Marcon manda un messaggio al Codogno e a tutto il mondo del baseball: «Si vede la luce in fondo al tunnel, sarà bellissimo riprendere le nostre attività». © RIPRODUZIONE RISERVATA