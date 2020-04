Coronavirus, Spadafora incontra le federazioni, iniziano calcio e pallavolo

Al via le conference call con le principali federazioni sportive, per il piano straordinario annunciato in vista della ripresa delle attività «da maggio»: il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha cominciato gli incontri via web nel pomeriggio con Federcalcio e federpallavolo; domani sono previste federbasket, federtennis, e poi ciclismo, nuoto e atletica. Al termine della consultazione, si sottolinea dal ministero, tenendo conto del dossier che il Coni sta predisponendo su richiesta del ministro, sarà possibile definire sia un programma di aiuti economici per le società e i lavoratori, sia un piano straordinario di rilancio da attuare non appena sarà possibile riprendere il normale corso delle attività sportive e motorie.

