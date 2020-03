Coronavirus, saltano le classiche del nord: Parigi-Roubaix, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi

Anche le Classiche del Nord di ciclismo devono arrendersi alla pandemia del coronavirus. La ASO (Amaury Sport Organisation) ha comunicato che, in accordo con l'UCI, è stato deciso di non organizzare nelle date previste la Parigi-Roubaix (12 aprile), la Freccia Vallone (22 aprile) e la Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile). Gli organizzatori, si legge in una nota, hanno già iniziato a lavorare per cercare nuove date in cui disputare le storiche corse in linea.

Ultimo aggiornamento: 18:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA