Mentre le incertezze del calcio continuano a far discutere, lo sport in Italia prova a ripartire parallelamente, spinto dal motore del Coni. «Il governo, pur ascoltando molte federazioni e diversi organismi, dovrà prendere una decisione sul futuro dello sport in Italia – sottolinea Giovanni Malagò – e il Coni entro domenica sera consegnerà uno studio certificato per la tutela di tutti: atleti, tecnici, società, dirigenti (calcio escluso ovviamente n.d.r.). Abbiamo integrato le richieste delle varie federazioni con il parere medico sportivo e del Comitato olimpico grazie a uno studio organizzativo, tecnico, logistico, ingegneristico, a cura di un soggetto molto autorevole come il Politecnico di Torino». In questo momento uno degli alleati più preziosi dello sport italiano è Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, immerso insieme al suo staff in uno studio che coinvolge più di 300 discipline sportive, rigidamente classificate sotto il profilo del rischio di trasmissione e contagio Covid-19. L’ultimo passo prima della ripartenza, non solo per lo sport d’élite, ma per tutte le attività, compresi il jogging al parco o il calcetto con gli amici.«Stiamo analizzando le dinamiche di più di 300 diversi sport, per dare delle linee guida più dettagliate possibile con una tabella di criticità sulla base di dinamica, distanza e intensità delle diverse attività sportive».«Cerchiamo di calcolare i rischi concreti di contrarre il virus in base al tipo di sport. Siccome la propagazione avviene tramite respiro, è evidente che gli atleti corrano un rischio molto più elevato delle persone normali. L’altro elemento critico è il contatto; due sport molto simili come rugby e football americano hanno diversi coefficienti perché le protezioni del football (casco e visiera) limitano il contagio aereo. Lo squash è ad alto rischio mentre il tennis (singolo) garantisce le distanze di sicurezza».«In movimento bisogna fare ancora più attenzione perché cambiano i riferimenti: se due persone fanno jogging uno dietro l’altro, anche a distanza di sicurezza, chi segue può entrare nell’esalazione di chi precede. Un po’ come un gruppo di ciclisti che procede in fila indiana: chi è dietro corre più rischi di chi è in testa».«Lo sport è un elemento fondamentale, lo stop va ad inficiare la salute. Noi non stiamo lavorando per far ripartire un campionato ma per garantire l’attività sportiva di massa, quella che coinvolge tutti».«Tennis singolo, golf sicuramente. Il sumo, ad esempio, è complicato, ovviamente anche il pugilato. Poi ci sono sport molto complessi, in cui l’unica contromisura è il controllo prima delle partite. Richiedono costi e dinamiche specifiche, e possono diventare un lusso».«Preferisco non parlare di calcio, ma è chiaro che ci sono diverse componenti in gioco. Non credo che di fronte a grandi interessi i costi per i controlli possano essere un problema. Ma per abbassare i rischi il tampone devono farlo tutti, se la squadra è tutta negativa allora si può giocare. I positivi non possono giocare per nessun motivo, e tra l’altro il virus ha una persistenza lunga, ci vogliono settimane per eliminarlo. Lo sport di massa, però, deve ragionare sull’autosupporto perché chiaramente non può gestire i costi dell’agonismo».«Non si può escludere, sarebbe fattibile se si riuscisse a sviluppare una mascherina efficace ma in grado di permettere una respirazione adeguata».