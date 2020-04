Stati Uniti, la ripartenza continua: riaprono i green della Pennsylvania

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua senza sosta la ripresa delnegli. Venerdì 1 maggio insieme a quelli dell'riapriranno anche i circoli di golf della. L'annuncio è arrivato dal governatore Tom Wolf. Ritenuti inizialmente come servizi «non essenziali», adesso i green ricominceranno a fare attività insieme ai porti turistici e alle battute di pesca, e dovranno convivere con l'emergenza coronavirus.Come in California, ancor prima di cominciare, in Pennsylvania è già boom di prenotazioni. «Abbiamo già il tutto esaurito per quel che riguarda le giornate del 1, 2 e 3 maggio», la rivelazione di Jim Bogan, direttore del. La sicurezza di tutti gli appassionati sarà comunque imprescindibile. Tra partenze distanziate, mascherine in campo e disinfettanti. E ancora: spogliatoi, Club House, bar e ristoranti chiusi. Gli Stati Uniti ripartono anche dal golf. La percentuale dei circoli aperti durante la pandemia si attesta attualmente al 58% e su 50 sono solamente 11 gli Stati dove ancora non si gioca. Ma il numero è destinato presto a scendere visto che l'1 maggio a riaprire le porte al green saranno l'Illinois e la Pennsylvania. Mentre il 5 toccherà allo stato di Washington. Con la percentuale dei club attivi destinata invece ad aumentareancora.