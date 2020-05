Trentadue pagine con tutte le modalità per la ripresa dello sport. Sono state pubblicate dal ministero dello sport le linee guida, che regolano il graduale ritorno agli allenamenti degli atleti. Si va dalle norme igieniche agli ingressi scaglionati nei luoghi in cui si svolge l'attività, con tutte le indicazioni medico-scientifiche per una ripresa sicura in emergenza coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 10:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA