Coronavirus, rinviati gli Europei di Budapest: possibile recupero dal 17 al 30 agosto

Ancora uno scossone nei calendari sportivi legato all'emergenza Coronavirus. La Len ha infatti rinviato i campionati Europei delle discipline acquatiche 2020, in programma dall'11 al 24 maggio, il congresso elettivo della Len e i campionati Europei Master (24 maggio-7 giugno) in programma a Budapest. Gli Europei dovrebbero svolgersi dal 17 al 30 agosto, ma sarà possibile confermarlo solo a fine maggio - inizio di giugno.

«Dopo esserci consultati con i nostri stakeholders, abbiamo posticipato ad agosto i campionati europei - sottolinea il presidente Paolo Barelli - Tuttavia in questa fase è difficile pianificare un calendario preciso, per cui abbiamo concordato con gli organizzatori ungheresi di riesaminare la situazione a fine maggio o inizio giugno per valutare la conferma delle date ufficiose». Nel caso in cui l'emergenza da Coronavirus proseguisse senza consentire un ritorno alla normalità nei prossimi mesi, Len dovrebbe considerare di posticipare la manifestazione al 2021. «Le priorità sono proteggere la salute degli atleti, assicurargli le migliori condizioni possibili per competere in un ambiente sicuro e celebrare un grande evento, cosa che l'Ungheria ha sempre fatto» prosegue Barelli.

