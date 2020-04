Pallavolo, la Marzari: «Stupita dallo stop, fermo il mio Monza»

«Sono stupita da questa ulteriore stretta, il decereto sullo sport era già efficace così come era; ma ci adeguiamo al divieto di allenamento, e obbediamo». Alessandra Marzari oltre che medico dirigente del pronto soccorso del Niguarda di Milano è presidente della Vero Volley di Monza, che ha due squadre in Superlega e A1 femminile. E dopo aver fatto allenare i suoi atleti con la massime misure di sicurezza anti-Covid19, prende atto della nuova stretta del Governo. «Volevamo essere la dimostrazione che non ci si ammala se si rispettano le norme con precisione e attenzione, e le ragazze ora sono dispiaciute. Ma le leggi vanno rispettate» © RIPRODUZIONE RISERVATA