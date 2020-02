Coronavirus, bloccata agli amatori la maratona di Tokyo

Il coronavirus spaventa, anche in Giappone. La paura di contagi ha spinto gli organizzatori della maratona di Tokyo, in programma per il 1 marzo, a non ammettere la partecipazione degli amatori. La corsa sarà riservata esclusivamente agli atleti professionisti. Alla maratona erano previsti poco meno di 40.000 partecipanti. Il Giappone è il paese più colpito al di fuori della Cina, dove il virus ha avuto origine a dicembre, con 413 casi confermati e un decesso. Oggi, inoltre, sono stati annullate tutte le cerimonie previste per festeggiare il compleanno dell'imperatore © RIPRODUZIONE RISERVATA