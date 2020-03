Coronavirus, Malagò sulle Olimpiadi di Tokyo: «24 luglio baluardo da difendere»

Le Olimpiadi si terranno e partiranno il prossimo 24 luglio nonostante l'emergenza coronavirus? La domanda se la pongono in primis tutti quegli atleti che puntano a parteciparvi anche perché, come ammette il presidente del Coni, Giovanni Malagò, «è normale che chi da 4 anni si prepara cerchi di avere il più presto delle risposte. La verità è che non sarebbe corretto darle». «Noi abbiamo un baluardo che è rappresentato dalla data del 24 luglio, ci separano quattro mesi da questa data e dobbiamo difendere questo concetto. Al tempo stesso è anche legittimo e umano che qualcuno esprima delle opinioni, non dico di critica, ma di non condivisione di portare avanti l'idea che comunque le Olimpiadi si devono fare per forza quel giorno - aggiunge Malagò intervenuto su SkySport24 -. Ieri durante l'incontro con Bach abbiamo detto che è giusto che sia lui, insieme al governo giapponese e al comitato organizzatore ad assumersi la responsabilità delle decisioni perché se ognuno qui si sveglia e comincia a dire la propria anche sulle interpretazioni e su un eventuale rinvio diventa tutto abbastanza soggettivo».

«Tutti gli sport stanno ipotizzando in questo momento una data di ripresa dell'attività - prosegue quindi il capo dello sport italiano -. Teoricamente ognuno ha una ambizione, una speranza ed è giusto, bisogna presupporre che questa situazione torni alla normalità. È chiaro che qui comanda un solo soggetto che è il coronavirus e da lui dipende tutto il resto. È anche normale che chi ha ruoli di responsabilità, rappresenta una istituzione, deve sperare e quantomeno ipotizzare la ripresa del lavoro in una certa data. Se poi non sarà possibile è chiaro che bisognerà programmare quello che qualcuno chiama comunemente piano B, ma credetemi questo sta già succedendo. Non ci stiamo a perdere, anzi vogliamo vincere, ma la verità è che tutti, a cominciare dal mondo dello sport, navighiamo a vista».

