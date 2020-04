Coronavirus, in California riaprono i circoli: è boom di richieste

In diverse zone della California, dopo lo stop per l'emergenza sanitaria, riaprono i circoli privati di golf ed è subito boom di appassionati. Dalla Contea di Orange a quella del Riverside, a Palm Desert oltre 220 golfisti hanno intasato con richieste e prenotazioni l'Indian Ridge Country Club, che non può contenere più di 80 appassionati insieme sui due campi a disposizione. Intanto domani riaprono i percorsi di gioco anche nel Wisconsin, teatro della Ryder Cup 2020 (25-27 settembre ad Haven). Mentre in Arizona, così come in parte della Florida, i tour minori alzano la posta e continuano ad organizzare tornei su tornei. © RIPRODUZIONE RISERVATA