Golf, riaprono i circoli in Toscana, nel Lazio no, ma i campioni si allenano a Terre dei Consoli e Olgiata. Probabile apertura il 18 maggio

Ultimo aggiornamento: 14:56

Il golf non riparte. Almeno nel Lazio. Perché in Toscana da oggi si riaprono i percorsi e discorso simile nel Veneto. Come mai? “Il Lazio – replica il presidente regionale Fig Carlo Scatena – così come Umbria, Lombardia e Piemonte sono pienamente in linea con quanto ha stabilito l'ultimo decreto Conte. I governatori delle regioni che aprono ne dovranno rispondere perché non si può pensare di ampliare quanto decretato dal governo, al massimo lo si può restringere. E poi i golf sono senza soldi”. In che senso? “Hanno una grande necessità di fare cassa: i golfisti non possono arrivare da altre regioni, e pagare il green fee, e così i turisti. Giocherebbero solo i soci. Il tutto non vale la candela. Ma una probabile riapertura potrebbe essere il 18 maggio”.Eppure nell’ultima lettera inviata ai comitati regionali dal presidente Fig, Franco Chimenti, si afferma che in caso alcuni club decidessero di aprire la Federazione non si opporrebbe. “Nell’ultima riunione federale – aggiunge il pro Gianluca Pietrobono, coach della squadra nazionale pro – è stato sottolineato che questa frase si riferisce solo a quei circoli i cui governatori regionali hanno permesso le riaperture. Altro discorso è la presenza delle misure di sicurezza”.Intanto a Terre dei Consoli e all’Olgiata sono iniziati gli allenamenti dei ragazzi e pro di interesse nazionale a porte chiuse, così come permesso dall’ultimo decreto. “Il club manager di Terre dei Consoli, Ascanio Pacelli – prosegue Pietrobono - ha aperto le porte a tutti gli atleti dilettanti e non di interesse nazionale della regione (in Italia sono in tutto circa 140), mentre all’Olgiata mettono a punto lo swing solo i quattro nazionali del club. E questo perché a Monterosi è attuato quanto prescritto dal decreto”. Ovvero? “Ad esempio mettendo sotto sopra la tazza in plastica interna alla buca si impedisce che la palla vada dentro: in tal modo la si può prendere senza toccare nulla (come illustrato in foto). Proprio come prescrivono le regole del momento. La club house resta chiusa, i ragazzi si cambiano le scarpe in macchina e usano la sacca personale. Poi se vogliamo mangiare qualcosa da asporto ci mettiamo fuori, sui tavoli a due passi dal driving range, dove le postazioni sono adeguatamente distanziate”. Quali sono i ragazzi di interesse nazionale che lei allena a Monterosi? “Quelli del Marco Simone, dove insegno: Jacopo Albertoni, Alessandra Fanali, Andreina Pupa D’Angelo, Ginevra Zavagli e Matteo Santopadre, nipote di Zibì Boniek”.Insomma tutto sommato potrebbero ricominciare a giocare anche i dilettanti con tali accortezze. “Non c’è dubbio, conclude Pacelli – calcolando che da noi, a Terre dei Consoli, ci sono 27 buche per 160 ettari: lo spazio non manca per assicurare le distanze. Calcoli che in campo pratica posso posizionare fino a 70 giocatori a tre metri l’uno dall’altro. Per ora da noi sono arrivati in 20, fra pro e dilettanti di interesse nazionale, dal Lazio. E se occorre il bagno, percorsi dedicati, sanificati e indicati con cura. E’ assurdo che nei parchi romani ci si accalchi senza problemi e non si aprano i golf, davvero molto meno affollati”.