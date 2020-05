Il Golden Gala torna in calendario: il 17 settembre a Roma o Napoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilpotrebbe “tornare” aanche per l'edizone 2020., la ex Iaaf, ha ufficializzato le nuove date (comunque provvisorie, in attesa degli sviluppi sul fronte) per gli eventi dellae l'appuntamento tradizionale dell'– essendo venuta meno la sovrapposizione conche aveva causato il “trasloco” a Napoli – potrebbe tenersi come al solito nella Capitale. Le date sono queste: Montecarlo (14 agosto), Stoccolma (23), Losanna (2 settembre), Bruxelles (4), Parigi (6, da confermare), Gateshead (12),(17), Shanghai (19), Doha (9 ottobre), secondo meeting in Cina con sede da definire (17). Rimane da individuare la data per Eugene.Cancellati i meeting di Rabat (31 maggio, sospeso a marzo), Londra (in programma il 4 luglio) e Zurigo (9-11 settembre), che avrebbe dovuto ospitare la finale del circuito e che organizzerà invece quelle del 2021 e 2022.