Coronavirus, Giro d'Italia: salta la partenza dall'Ungheria

Anche il Giro d'Italia rivede il proprio programma per fronteggiare la pandemia di Coronavirus. «A causa della grave situazione di malattia in Europa, non sarà possibile organizzare le prime tre fasi del Giro d'Italia in Ungheria nel maggio 2020», ha annunciato oggi su Facebook Mariusz Revesz, membro del comitato organizzatore e deputato del partito di maggioranza ungherese Fidesz.

«Nelle ultime tre settimane si sono verificati diversi negoziati tra organizzatori ungheresi e italiani - scrive Revesz-; il comitato organizzatore ungherese ha annunciato più volte che la competizione non può danneggiare la sicurezza e la salute del popolo ungherese, quindi è sempre meno possibile» immaginare una partenza dall'Ungheria. Il virus ha raggiunto l'Ungheria, e per fermarne la diffusione, il governo locale ha annunciato lo stato d'emergenza, «che impedisce l'organizzazione di eventi sportivi e rende impossibile organizzare eventi internazionali».

Ultimo aggiornamento: 13:49

