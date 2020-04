Coronavirus, il ministro dello sport francese attende nuove proposte dal Tour de France

Il ministero dello sport francese si aspetta che gli organizzatori del Tour de France (ASO) presentino nuove proposte per la classica del ciclismo di quest'anno dopo che il Primo Ministro Edouard Philippe ha dichiarato che gli eventi di massa non potrebbero aver luogo fino a settembre. Il numero uno del tour Christian Prudhomme aveva precedentemente escluso un'opzione a porte chiuse per la gara di tre settimane, già rinviata dall'estate a causa dell'epidemia di coronavirus. L'inizio del 29 agosto a Nizza non sarebbe consentito, come previsto dal governo, il quale ha affermato che eventi con più di 5.000 persone non sarebbero consentiti fino al 1° settembre al più presto. Philippe non ha menzionato esplicitamente il ciclismo nel suo discorso di martedì al parlamento che ha posto fine alle stagioni calcistiche e di rugby nel paese. L'ASO ha esperienza con eventi a porte chiuse con la gara Parigi-Nizza a marzo senza tifosi nelle aree di partenza e di arrivo. La gara del Criterium du Dauphine di agosto potrebbe essere utilizzata anche per testare le procedure. Ci sono state buone notizie per i ciclisti in Francia, tuttavia, dal momento che Philippe ha detto che l'allenamento individuale sarebbe stato consentito all'aperto dall'11 maggio. Professionisti come il quattro volte campione del Tour Chris Froome erano precedentemente limitati al lavoro indoor sui rulli.

