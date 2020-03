Coronavirus, la Grecia ferma la staffetta della torcia olimpica

Cominciata ieri da Olimpia, la corsa verso Tokyo della fiamma olimpica si è già fermata. La staffetta incaricata di far marciare la fiamma in Grecia è stata bloccata dal Comitato olimpico nazionale ellenico, spaventato dagli assembramenti di persone che inevitabilmente si formavano al passaggio della fiamma, terreno fertile per il diffondersi del coronavirus.

LEGGI ANCHE--> In Grecia la fiamma olimpica brucia nel silenzio

L'ultimo passaggio resta dunque quello di Sparta, dove l'attore greco-americano Billy Zane aveva passato la torcia al collega britannico Gerard Butler, interprete di Leonida nel film “300”.

«In seguito all'eccessivo assembramento del pubblico al passaggio della fiamma a Sparta - si legge in un comunicato del Comitato olimpico greco - nonostante le raccomandazioni a non farlo, il Comitato ha preso la difficile decisione di interrompere la corsa sul territorio greco». Il Comitato precisa però che la torcia verrà consegnata alla delegazione giapponese, come previsto, il 19 marzo prossimo allo stadio Panathinaikon di Atene (che ospitò le prime olimpiadi moderne nel 1896), «ma senza il pubblico». La fiamma era stata accesa ieri davanti ad una folla molto ridotta a Olympia, come avviene tradizionalmente. La torcia avrebbe dovuto attraversare 31 città e 15 siti archeologici in Grecia, coprendo circa 3200 km.

Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA