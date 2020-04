Coronavirus, il presidente della Federazione tiro a volo: «Il nostro sport è al collasso»

«Nel nostro sport, il tiro a volo che tante medaglie porta all'Italia, le società, tutte dilettantistiche, sono al collasso. Infatti proprio nei mesi di marzo, aprile e maggio hanno modo di introitare le quote societarie dovute per i servizi che prestano agli associati. Insomma, in questo periodo introitano economicamente ciò che le fa sopravvivere tutto l'anno, oltre alla passione dei dirigenti. Ma quest'anno gli introiti sono pari a zero introiti e rimangono tutti gli adempimenti e pagamenti». L'allarme è del presidente della Fitav Luciano Rossi, ex parlamentare e in passato anche vicepresidente della federazione mondiale del tiro. La situazione creata dalla pandemia del Covid-19 sta mettendo in seria difficoltà la sua disciplina, in cui l'Italia è al top del mondo insieme agli Stati Uniti. «La situazione era già complicata prima del coronavirus - dice ancora Rossi, che ha deciso di non tagliarsi la barba finché non finirà l'emergenza -, e per questo più volte avevo portato il problema al Consiglio Nazionale del Coni e delle autorità. Il momento è complicatissimo, non siamo abituati a battere i pugni ma ci aspettiamo rispetto e considerazione. Anche perché abbiamo fatto sempre fatto il nostro dovere sia come sport di base e sia come sport di elite».



Un'idea per ridurre i costi non potrebbe essere quella, come hanno fatto altre federazioni (ieri la Fir), di ridurre i gettoni di presenza del presidente federale e dei consiglieri? «La Fitav normalmente fa 4-5 consigli nazionali ogni anno, solo l'anno scorso ce ne sono stati otto perché c'era una situazione particolare, per attività e impegni di varia natura. Tutto ciò proprio per spendere il meno possibile. Oltretutto, per i soli consiglieri e non per il presidente, c'è un gettone di presenza di 100 euro, tassati. Quindi parliamo di 60-70 euro a presenza per ogni consiglio federale. Ci occupiamo della federazione tutti i giorni, senza orari, e non credo ci sia un problema di gettoni e compensi: c'è solo da rimboccarsi le maniche per non far sparire il nostro sport». Si sta valutando la possibilità di chiedere la Cig per i dipendenti, come penano di fare altre federazioni? «Ho già avuto modo di dire - risponde Rossi - che la cassa integrazione per i dipendenti di una federazione sportiva è un tema che devono affrontare il Coni e Sport e Salute. In questo momento la maggior parte dei nostri dipendenti sta smaltendo le ferie accumulate negli ultimi due anni, mentre quattro sono in smart working. Per ora andiamo avanti così, e finora abbiamo ottemperato tutti i nostri doveri nei confronti del personale».

