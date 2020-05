Cozzoli: «Il 18 maggio ripartirà lo sport di base»

Ultimo aggiornamento: 20:07

«Siamo pronti a ripartire: i circoli, le palestre, le società dilettantistiche. Ilsarà il giorno giusto anche per lo sport di base». Il presidente diintervenendo ai microfoni di Rai Radiodue nel programma «Quei bravi ragazzi» condotto da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, ha annunciato che sono pronte le linee guida per riprendere l'attività sportiva a tutti i livelli. «Per un po' non sarà proprio lo sport che conosciamo: forse vedremo atleti piccoli e grandi mascherati, andranno rispettate alcune regole sul distanziamento, ci sarà il gel igienizzante all'ingresso dei campi, ma è il momento, in piena sicurezza, di tornare a giocare. Abbiamo inviato, con il governo, le linee guida al comitato tecnico scientifico. Aspettiamo un via libera nei prossimi giorni», ha aggiunto Cozzoli.Sport e Salute ha accompagnato la fase del lockdown con la misura del bonus di, promuovendo una serie di iniziative per muoversi in casa. «Il bonus - ha spiegato Cozzoli - ci ha permesso di riconoscere la dignità del lavoro di istruttori, arbitri e allenatori e di avere un censimento su questo importante pezzo del mondo sportivo, finora invisibile. Ma adesso sia loro sia le società si stanno preparando per riprendere gradualmente le attività».